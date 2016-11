The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited aktuell gratis spielbar

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited ist ab heute und das ganze Wochenende lang gratis spielbar auf Playstation 4 und PC/Mac. In Europa ist das Spiel für PS4 bereits gratis verfügbar, ab 19 Uhr geht es auf PC/Mac via Steam los. Infos zum Free-Play-Wochenende auf Xbox One folgen in Kürze. Das Gratisangebot endet nachts am 20. November.

Im Free-Play-Wochenende enthalten ist Folgendes:

- The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited-Grundspiel ist vollständig spielbar

- 500 geschenkte Kronen, die im Kronen-Shop für tolle Kostüme, einzigartige Haustiere, hilfreiche Schriftrollen und mehr ausgeben werden können

- Sämtliche erstellten Charaktere, gekauften Kronenpakete, alle Gegenstände, die Sie im Kronen-Shop erwerben und aller Fortschritt, den Sie beim Free-Play-Wochenende machen, werden beim Kauf der Vollversion dauerhaft übernommen.