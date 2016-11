Schicke Screenshots aus Conan Exiles

In weniger als drei Monaten können Spieler aus aller Welt in die blutigen Fußstapfen des größten Fantasyhelden aller Zeiten treten, wenn der Vorabzugang von Conan Exiles freigeschaltet wird. Das Entwicklerteam arbeitet derzeit intensiv daran, die Welt von Conan zum Leben zu erwecken. Funcom hat eine Reihe von Screenshots veröffentlicht, die zeigen, welche Fortschritte das Spiel in den letzten Monaten optisch gemacht hat. Conan Exiles wird im Vorabzugang ab Januar 2017 in folgenden 11 Sprachen verfügbar sein wird: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Polnisch, brasilianisches Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes Chinesisch und traditionelles Chinesisch.

