Nintendo und Sony haben beide dem Konkurrenten Microsoft zu 15 Jahren Xbox gratuliert. Nintendo hat Xbox-Chef Phil Spencer bereits vor einigen Tagen einen NES Classic Mini geschickt, gestern wurde via Twitter mit Mario gratuliert. Playstation UK hat ebenso via Twitter eine lustige Gratulation abgesetzt. Schön zu sehen, dass trotz aller Konkurrenz so freundliche Sachen möglich sind.

