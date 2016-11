The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht im März für Nintendo Switch?

Kommt The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht zum Launch von Nintendo Switch im März 2017? Was wie ein eher unglaublicher Vorgang klingt, hat nun die gerade in Sachen Nintendo-Gerüchten häufig sehr gut informierte Insiderin Emily Rogers behauptet. In einem Blog-Post schreibt sie, dass die Lokalisierung des Spiels nicht vor Ende Dezember abgeschlossen sei - und dann wie bei Nintendo üblich noch vier bis sechs Monate Qualitätssicherung folgen würden, bevor das Game überhaupt die interne Zertifizierung durchlaufen könne. Rogers tippt auf einen Release im Sommer 2017 - das würde auch ins Bild passen, immerhin ist zum Beispiel The Legend of Zelda: The Wind Waker auch mitten im Hochsommer erschienen.

