Xbox feiert heute 15. Geburtstag

Xbox feiert heute den 15. Geburtstag - herzlichen Glückwunsch! Am 15. November 2001 startet die erste Xbox in den USA in den Verkauf, ist aber erst 2002 auch in Europa erhältlich. 2005 erscheint mit der Xbox 360 der Nachfolger, zunächst die USA und einige Zeit später auch in Japan und Europa. Bis Ende 2005 verkaufte Microsoft weltweit knapp 22 Millionen Xbox-Konsolen. 2013 kommt die Xbox One hinzu, 2017 soll mit Project Scorpio die neue Xbox an den Start gehen.

