Hat Ubisoft ein neues Game in Watch Dogs 2 angekündigt?

Hat Ubisoft da ein neues Game in Watch Dogs 2 angekündigt? In einer der Nebenmissionen hören wir am Beginn einen Telefonanruf mit, in dem zwei Typen über einen Teaser-Trailerclip labern. Der eine ist beunruhigt, dass schon so viele Projekte geleaked sind. Der Typ nennt "Syndicate, Unity und Osiris", also besuchen wir mal im Spiel Ubisofts Büro in San Francisco, hacken uns ins Office und sehen viele Teaser-Artworks und eben jenen geheimen Teaser-Trailer, der auch viele bekannte und unbekannte Artworks zeigt. Konkret fassbares fehlt natürlich, aber ein schöner Gag ist das allemal.

