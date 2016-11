Hier ist ein kleiner HDR-Guide für volles 4K-Vergnügen mit PS4 Pro - nur so für den Fall, dass ihr nicht ganz zufrieden seit bzw. den Unterschied nicht so recht seht. Und das kann daran liegen, dass HDR nicht korrekt aktiviert ist, was wiederum unterschiedliche Gründe haben kann.

1. PSVR-Besitzer? Dann müsst ihr die Prozessor-Einheit des VR-Headsets wohl oder über abstöpseln und die PS4 Pro direkt mit dem 4K-TV verbinden. Außerdem muss man die Konsole mit dem HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden, das mit der Konsole geliefert wurde (oder einem HDMI-Premium-Kabel), ansonsten wird HDR nicht erkannt.

2. Einige TV-Geräte haben HDR nicht direkt aktiviert, man muss erst in den Einstellungen suchen. Es kann sich um High Dynamic Range, HDR, Wide Color Mode, HDMI Enhanced Mode, UHD Color Mode, Ultra HD Premium oder Ultra HD Deep Color handeln, das sind die gängigsten Bezeichnungen.

3. Die HDR-Option sollte in den Kosnoleneinstellungen auf "Automatisch" eingestellt sein. Und natürlich muss das Game HDR unterstützen. Rise of the Tomb Raider oder Call of Duty: Infinite Warfare unterstützen zwar 4K, aber eben kein HDR.

Ist alles richtig eingestellt, sollte man im Regelfall eine kleine Benachrichtigung auf dem TV sehen, wenn das HDR-Feature zur Verfügung steht.