Wo ist die Kritik zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske?

Wie von Bethesda angekündigt, haben wir unsere Version von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erst direkt zum US-Release am Mittwoch bekommen. Wir haben seitdem gespielt und sind noch nicht bereit, das abschließende Urteil zu fällen. Es dauert noch, vielleicht bis Montag, wir werden es sehen. Es ist das Resultat der Politik des Publishers - und wir wollen uns nicht unter Druck setzen, durch das Spiel zu rushen.

Ein paar Impressionen inklusive Screenshots darf es dennoch geben. Das Steampunk-Styling kehrt zurück und insgesamt sieht es toll aus und fühlt sich großartig an. Es gibt eine Evolution in Bezug auf das Design der Stadt (es wirkt stärker wie Bioshock Infinite) und es gibt sicherlich mehr Sonnenschein in Karnaca als in Dunwall. Aber alles ist immer noch unverkennbar Dishonored - und die makabre Atmosphäre des ersten Spiel wurde beibehalten.

Wir spielen den ersten Durchgang als Emily und sind dabei rücksichtslos gewalttätig (und werden erst im zweiten Durchgang mit Corvo wahrscheinlich ein bisschen mehr Gnade zeigen). In diesem Stadium ist es schwer zu sagen, wie der zweite, weniger mörderische Durchgang sich unterscheiden wird, obwohl wir festgestellt haben, dass Arkane versucht hat, die Entscheidung über Tod oder Leben eines Gegners aussagekräftiger zu gestalten. Wir sind ziemlich beeindruckt vom Look und der Möglichkeit, recht frei zu entscheiden, wie man spielen will.

Allerdings muss man einige Bedenken äußern gegenüber der PC-Version (die uns weder am Laptop noch dem dicken PC Probleme bereitete), aber im Netz recht viele andere Spieler von Problemen berichten. Bethesda hat bei Steam eine Hilfeseite eingerichtet, um die Probleme aufzufangen.

<Bild>

<Bild>

<Bild><Bild><Bild>