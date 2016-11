HTC Vive bietet 2017 kabellose Virtual Reality

HTC Vive bietet bereits 2017 kabellose Virtual Reality an. Wie UploadVR berichtet, wird es ein Upgrade-Kit des Drittherstellers TPCAST geben. Alvin W. Graylin, China Regional President von Vive, verspricht, dass es keine "erkennbaren Unterschiede" in der Performance geben werde. Aktuell soll das Teil nur in China verkauft werden. Ordern kann man es natürlich trotzdem, der reine Kauf schlägt mit 200 Euro zu Buche, ohne Zoll und Versandkosten aus China. Das Kit soll 90 Minuten kabellosen Spaß garantieren mit einer Akkuladung. Die Zahl der Kits soll begrenzt sein, wer eine Seriennummer der Vive vorweisen kann, erhöht die Chancen, ein Kit zugeteilt zu bekommen.

