Skate 3 offiziell via Xbox One spielbar. Larry "Major Nelson" Hryb hat die Existenz bestätigt, nun muss man nur noch die Disc einwerfen und loslegen. Es gibt übrigens als Geschenk das San Van Party Pack als Download gratis in ausgewählten Ländern. Jetzt bitte noch Skate 4. Aber das sagten wir bereits. Mehrmals.

Werbung: