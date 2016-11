Xbox One verkauft sich schon vier Monate besser in USA als PS4 & Co.

Die Xbox One verkauft sich nun schon vier Monate lang besser in den USA als die PS4 oder andere Konsolen. Diese Meldung hat Aaron Greenberg, Head of Xbox Games Marketing, via Twitter geteilt. Die Daten dazu stammen von der NPD Group. Greenberg ergänzte, dass die Xbox One auch in Großbritannien und Australien im Oktober auf Platz eins gelandet sei. Mal schauen, was der November bringt - denn Sony hat ja gestern die PS4 Pro veröffentlicht.

