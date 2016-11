Nintendo hat bestätigt, dass selbst gestaltete Yoshis in Poochy & Yoshi's Woolly World spielbar sind. In die 3DS-Version des Wii U-Spiels, die am 3. Februar 2017 erscheint, ist nämlich ein Character-Editor eingebaut. Auf Amazon Japan waren passende Screenshots aufgetaucht, danach hatte Nintendo die Bestätigung rausgehauen.

Werbung: