Nintendo bringt großes Miitomo-Update für iOS und Android

Nintendo bringt ein großes Miitomo-Update für iOS und Android. Das gratis verfügbare Update ermöglicht es den Nutzern von Miitomo ihre Kreativität neu auszuleben, neu zu kommunizieren und sich mit Freunden auszutauschen. Wir können jedem Miitomo-Freund nun private Botschaften schicken, das spielinterne Zimmer des Mii-Charakters ganz nach Gusto ausschmücken - etwa mit Postern oder Nintendo-Tapeten - und sie Aktivitäten und Outfits mit noch mehr Miitomo-Nutzern teilen als bisher.

Private Botschaften: Nach dem Update können die Nutzer jedem Nutzer aus ihrer Freundesliste private Benachrichtigungen schicken. Dabei können sie auch den Ausdruck ihres Mii festlegen. Als Bote dient ihr Haupt- oder der neue Zusatz-Mii, der ihren Freunden die App-internen Nachrichten persönlich überbringt.

Zimmer einrichten: Ihre virtuellen Zimmer können die Miitomo-Freunde nun mit individuellen Bodenbelägen und Tapeten wohnlich gestalten. Diese erhalten sie kostenlos im App-internen Spiel Mii über Kopf oder durch bestimmte Aktionen. Einige Tapeten sind von besonders beliebten Nintendo-Serien inspiriert. Zusätzlich kann man die Räume mit Postern dekorieren. Sie zeigen Miitomo-Bilder oder sogar echte Fotos, die der Nutzer auf seinem Smart Device gespeichert hat. In ein Zimmer passen bis zu acht Poster. Für jedes davon wird ein Posterplatz benötigt, der für 0,99 Euro im spielinternen Shop zu haben ist.

Modezentrale: Sich in den neuesten, schicken Fummel zu werfen, ist ein Hauptspaß in Miitomo. Über die neue Modezentrale können die Nintendo-Fans anderen Nutzern nun täglich bis zu drei ihrer Lieblings-Outfits vorschlagen. Diese Nutzer haben die Möglichkeit, die vorgeschlagenen Outfits zu sichten, zu liken und anzuprobieren. Wer seine modischen Kreationen mit anderen teilt, erhält dafür My Nintendo-Punkte, die sich wiederum gegen lustige Belohnungen eintauschen lassen. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Website My Nintendo.

Antwortzentrale: Zu den wichtigsten Features von Miitomo gehört es, witzige Fragen zu beantworten und diese Antworten dann mit anderen zu teilen. Mit der Antwortzentrale gibt es dafür jetzt einen neuen Treffpunkt. Hier hängt eine öffentliche Liste mit Fragen und Antworten aus, die jeder durchsehen und kommentieren darf. Das stellt die interaktiven Möglichkeiten der App auf eine noch breitere Basis.

Zusatz-Mii: Diese virtuellen Charaktere, die vom Account-Inhaber gesteuert werden, unterstützen dessen Haupt-Mii. Zusatz-Mii haben eigene Zimmer und lassen sich individuell kleiden. Der Nutzer entscheidet, ob sie öffentlich oder nur privat sichtbar sind. Jedem Haupt-Mii kann man bis zu 100 Zusatz-Mii zuordnen.

Mehr Nutzerfreundlichkeit: Eine neue Timeline ermöglicht es den Nutzern, die aktuellen Antworten ihrer Freunde einzusehen, ohne dass sie deshalb mit anderen Mii-Charakteren sprechen müssen. Obendrein können sie nun die von ihren Freunden eingerichteten Zimmer besichtigen.