Blizzard veröffentlicht die hauseigene eSport-Doku A New Hero. Wer mag, kann das Werk kostenlos via YouTube anschauen. Es geht im Kern um Teams, die an Turnieren in Heroes of the Storm teilnehmen. In der Doku kommen unter anderem auch der bekannte US-Geschäftsmann Marc Cuban, NBA-Champion Rick Fox und Baseballstar Hunter Pence zu Wort.

Werbung: