Final Fantasy XV will 1080p bei 60 FPS auf PS4 Pro via Patch anbieten. Das hat Square Enix bestätigt. Außerdem könnte Spieler wählen zwischen 4K-Auflösung und 30 FPS oder 1080p und der 60-FPS-Variante. Aktuell laufe das Game stabil bei 40-50 FPS, den Rest wolle das Team aber noch rausholen bis zum Launch, sagte Game Director Hajime Tabata. HDR kann das Spiel in jedem Fall für alle PS4-Konsolen und die Xbox One S.

Werbung: