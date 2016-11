Wer mag, kann Overwatch an diesem Wochenende mal wieder gratis zocken auf PS4, Xbox One und PC. Allerdings muss man als Konsolenspieler ein Abo von Playstation Plus oder Xbox Live-Gold gebucht haben. Alle 22 Helden und 13 karten sind spielbar, allerdings limitiert auf vier Spielmodi (Assault, Escort, Assault/Escort und Control). Die Aktion läuft vom 18. November, 21 Uhr bis zum 21. November, 12 Uhr.

