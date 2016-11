Deep Silver bringt 2017 kein neues Metro-Spiel

Wir haben gestern darüber berichtet, dass das Entwicklungsstudio 4A Games offenkundig an einem neuen Metro-Game im Kontext des Romans Metro 2035 arbeitet, das einer Info auf der Website des Studios schon 2017 veröffentlicht werden soll.

Nun hat sich Deep Silver zu Wort gemeldet, "als Inhaber der Exklusivrechte an den Videospielen, die im Metro 2033-Universum angesiedelt sind, hat Deep Silver ambitionierte Pläne für die erfolgreiche Metro-Serie. Um auf die Erwartungen der Fans gerecht einzugehen, geben wir bekannt, dass die Veröffentlichung des nächsten Metro-Spiels bereits in 2017 nicht Teil dieser Pläne ist. Wenn es mehr Neuigkeiten zu verkünden gibt, werden wir dies auch tun."

Was das heißt? Erstens, dass da jemand nicht gut kommuniziert hat. Es könnte auch bedeuten, dass Deep Silver zwar die Videospielrechte an Metro 2033 besitzt, aber nicht die an der im Dezember erscheinenden Fortsetzung Metro 2035. Vielleicht kommen da auch zwei Metro-Games, mal abwarten.