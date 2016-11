Ubisoft-Designer nennt fiktiven Trump-Attentäter stillen Weltretter

Der bei Ubisoft Toronto als Lead Designer arbeitende Mat Stomp hat via Twitter (gelöscht, aber hier konserviert) einen fiktiven Trump-Attentäter als "stillen Weltretter" bezeichnet. Das Originalzitat lautet: "If Trump is president the first country to step up an do a covert OP assassination will be the silent hero that saves us all." (Wenn Trump Präsident ist, wird das erste Land, das ein verdecktes Attentat ausübt, der stille Held, der uns alle rettet). Sein Tweet ist schnell verschwunden, aktuell ist der komplette Account offline. Stomp hatte unter #RunFromTrump zudem angeboten, Interessierten einen Job in Kanada zu besorgen.

