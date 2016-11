Die neuen Amiibos für Super Smash Bros. für Wii U kommen offenbar erst 2017 in den Handel. Das betrifft Gerüchten zufolge wie Figuren von Bayonetta und Cloud will be delayed to 2017. Vermutlich sollen sie nun erst mit der Nintendo Switch-Portierung von Super Smash Bros. für Wii U erscheinen. Die wird zum Launch der neuen Nintendo-Konsole im März 2017 erwartet.

