Wir haben einen Grafikvergleich aller PS4 Pro-Optionen am Beispiel von Rise of the Tomb Raider am Start. Das Spiel zeigt uns als Besitzer einer PS4 Pro drei Möglichkeiten bei den Verbesserungs-Optionen im Menü an: verbesserte Grafik, hohe Bildfrequenz (60 FPS) und 4K-Auflösung (30 FPS). Wir haben alle drei Modi angeschaut, Screenshots gemacht und verglichen, um die Veränderungen einschätzen zu können.

Die verbesserte Grafik bringt mehr Details in den Szenen und eine größere Tiefe. Die 60 FPS sieht grafisch weniger stark aus, ist teilsweise gefühlt sogar schwächer als normales 1080p, läuft dafür aber sichtbar flüssiger und schneller. In 4K (wir spielen aktuell auf einem 55" Flat SUHDTV Samsung KS7090U) hat das Bild zusätzlich noch deutlich mehr Klarheit und ist definierter. Die Pflanzenwelt sieht in 4K deutlich lebendiger aus und es sind einfach mehr Pflanzen am Start.

Aber sehr selbst, hier ein Satz Vergleichsbilder und lest im Zweifel auch unseren Artikel, der die Frage klären will: PS4 Pro, kaufen oder nicht?.