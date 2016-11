Arbeitet 4A Games an Metro 2035? Wenn man sich die Website zum Buch Metro 2035 anschaut, liegt diese Vermutung recht nahe. Dort steht, dass das Buch am 10. Dezember 2016 veröffentlicht wird und eine Zeitlinie erwähnt auch, dass das "nächste Metro-Videospiel" im Jahr 2017 veröffentlicht wird. Außerdem steht dort, dass das Game direkt n die Ereignisse im Buch anknüpft und dessen Geschichte fortschreibt. Auch wenn offiziell noch nicht angekündigt ist, sieht es so aus, als ob das Videospiel zu Metro 2035 das zweite Projekt ist, an dem 4A Games neben dem angekündigten Arktika.1 arbeiten.

