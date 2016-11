Grafikduell: PS4 vs. PS4 Pro (1080p)

Wir haben das Grafikduell der PS4 und der PS4 Pro - in diesem Fall geht es um die Leistung in 1080p auf einem Full-HD-Display. Wir haben sowohl auf PS4 und PS4 Pro aufgenommen, beide Konsolen liefen in 1080p mit ausgeschaltetem HDR. Auf der PS4 Pro haben wir die zusätzlichen Optionen dann noch zum Vergleich aktiviert, also verbesserte Grafik und hohe Bildfrequenz (60 FPS) - letzteres allerdings nur bei Rise of the Tomb Raider. Ach, und lest auch unseren Artikel, der die Frage klären will: PS4 Pro, kaufen oder nicht?.

Rise of the Tomb Raider

Standard PS4

PS4 Pro - 1080p, verbesserte Grafik optional aktiviert

PS4 oben, PS4 Pro unten, jeweils in 1080p.

Mittelerde: Mordors Schatten

Standard PS4

PS4 Pro - 1080p, verbesserte Grafik optional aktiviert