Yakuza kriegt neues Live-Action-Drama

Sega hat im Rahmen eines Yakuza 6-Livestreams angekündigt, dass es ein neues Live-Action-Drama zum Action-Adventure geben wird. Der Film befindet sich bereits in der Produktion. Weitere Details werden im Rahmen von Sega Fes 2016 verraten, die am 19. und 20. November stattfindet. Es gab in der Vergangenheit mit Yakuza: Black Panther bereits ein Live-Action-Drama. Das Videospiel Yakuza 6 erscheint am 8. Dezember 2016 für PS4, vorerst nur in Japan.

