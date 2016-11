Ubisoft plant geschlossene und offene Beta-Phasen für Ghost Recon: Wildlands. Das hat Ubisoft-Chef Yves Guillemot bestätigt. Der Manager sagt, dass der Action-Shooter mit Onlinerollenspielanteilen ein "revolutionäres Spiel sein kann". Es sei ähnlich zu verstehen wie The Division, folge dessen Trend. Bis zum Release am 7. März 2017 sollen nun in Spieltests die Details und Robustheit des Erlebnisses getestet werden.

