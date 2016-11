PS4 Pro verbessert manchmal Ladezeiten

Die PS4 Pro verbessert manchmal die Ladezeiten existierender Games, die die Features der Konsole nutzen. Rise of the Tomb Raider und Mittelerde: Mordors Schatten laden knapp eine Sekunde schneller auf der PS4 Pro im Vergleich zur PS4. Mafia III hingegen brauchte auf der PS4 handgestoppte 36 Sekunden bis zum Start, auf der PS4 Pro nur 27 Sekunden. In jedem Fall sind die Ladezeiten eher unvorhersehbar, können aber deutlich verbessert sein - von Spiel zu Spiel ist das Ergebnis aber sehr verschieden.

Werbung: