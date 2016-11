Inti Creates kündigt Blaster Master Zero für 3DS an. Das Actionspiel ist der Nachfolger zum 1988er NES-Spiel Blaster Master (damals veröffentlicht von SunSoft). Inti Creates will uns eine 8-Bit-Erfahrung servieren, die das goldene Zeitalter des NES feiert. Wir haben ein paar Screenshots für euch.

