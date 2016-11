Patrick Bach lässt Battlefield zurück. Bach hatte zuletzt als VP General Manager bei DICE gewirkt und fast 15 Jahre für das schwedische Studio gearbeitet. Er war Lead designer für RalliSport Challenge 2 in 2002, hat als Producer den Klassiker Battlefield: Bad Company verantwortet und mit Battlefield 1 ein neuerliches Meisterstück abgeliefert. Was Bach in Zukunft machen wird, ist noch nicht öffentlich bekannt.

