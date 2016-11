500 GB große SSD-Festplatte von Seagate für Xbox One

Seagate Technology bringt exklusiv via Amazon eine neue externe Festplatte für Xbox One, dieses Mal mit SSD-Technologie und 500 GB Speicherplatz. Das Teil erscheint am 25. November und kostet 259 Euro. "Anspruchsvolle Spieler profitieren von schnelleren Boot- und Ladezeiten", schreibt Seagate. Das Game Drive wurde exklusiv für Xbox entwickelt. Das Vorgängermodell kostet aktuell 179 Euro, ist 4GB mächtig, aber dafür eben keine schnelle SSD.

