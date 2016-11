Sony-Top-Manager Layden nimmt Sean Murray in Schutz

Sony Worldwide Studios Shawn Layden hat in einem Interview erklärt, dass Hello Games mit No Man's Sky nicht das volle mögliche Potenzial ausgeschöpft hat. Sean Murray und sein Team hätten "eine großartige Vision gehabt davon, was sie entwickeln würden". Es sei etwas gewesen, "das niemand zuvor gemacht hat", von einem "kleinen Team mit großen Ambitionen". Sie würden weiter daran arbeiten, sagte Layden, das Spiel weiter updaten und näher an die Vision bringen, die sie gehabt hätten. Und vielleicht werde es mit der Zeit sein volles Potenzial noch zeigen können. Manchmal schaffe es ein ambitioniertes, bejahendes Studio eben nicht gleich beim ersten Mal, alles hinzukriegen.

