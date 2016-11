Mortido will mit sieben Story-Strängen punkten, die ineinander verwoben sind. Das Action-Adventure ist bei Steam Greenlight am Start und sieht sehr interessant aus. Protagonist Cleo spielt in der Jetztzeit, erlebt aber immer wieder Flashbacks, die ihn in eine andere Welt zwingen. Wie gesagt: Interessantes Konzept, schaut euch mal den Trailer an:

