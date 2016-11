Feuerfürst Ragnaros und Varian Wrynn kämpfen noch 2016 im Nexus

Kaéo Milker, Production Director von Heroes of the Storm, hat auf der Blizzcon einige ziemlich coole Dinge bekanntgegeben, die Fans des Online-Spiels aufhorchen lassen werden. Zuallererst werden noch bis zum Ende diesen Jahres zwei neue Helden in den Nexus gelangen, der Anführer der Allianz, Varian Wrynn, und Feuerfürst Ragnaros höchstselbst. Varian ist der erste "Multiklassen"-Held und stellt in gewisser Weiser einen Hybrid-Typen dar. Im Spiel spezialisiert er sich durch die Talentwahl darauf, entweder als Assassine oder als Tank zu fungieren. Das Feuerwesen Ragnaros ist ein Nahkampfassassine mit der Trait-Fähigkeit, sich auf der Position eines Forts (egal ob dieses zerstört ist oder nicht) in eine Art stationäres Geschütz zu verwandeln und von dort aus gigantische AoE-Angriffe zu entfesseln. Hochkönig Varian wird ab dem 15. November spielbar sein, Ragnaros folgt einige Wochen später im Dezember. Für nähere Informationen zu den Figuren, klickt hier.

Für den erst kürzlich angekündigten Modus "Heldenchaos" gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Milker präsentierte auf der Blizzcon die Brawl-Karte „Blackheart's Revenge". In dieser Map haben die beiden Teams unterschiedliche Ziele, eines muss sich gegen die heranstürmenden Wellen der Feinde verteidigen, während das Gegner-Team wie im normalen Spiel versucht, den gegnerischen Kern zu zerstören. Zusätzlich wurden spezielle Prämien angekündigt, die das Zusammenspiel mit Freunden belohnen. Wer im Aktionszeitraum 15 Spiele mit einem Freund bewältigt, erhält Ingame-Belohnungen für Heroes of the Storm und einen speziellen Skin für Overwatch, bei 30 absolvierten Partien gibt es noch viele weitere Prämien. Genauere Infos zu der Aktion findet ihr hier.