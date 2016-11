Mean Streets of Gadgetzan ist die nächste Erweiterung für Heartstone

Blizzard hat eine neue Erweiterung für Hearthstone: Heroes of Warcraft angekündigt und die entführt uns in eine verschlafende, kleine Großstadt mitten in der Wüste: Gadgetzan. Die Straßen in Gadgetzan sind jedoch alles andere als sicher und niederträchtige Halunken lungern an jeder Ecke. Mean Streets of Gadgetzan wird eine ganze Reihe von Neuerungen mit sich bringen, eine davon ist die übergeordnete Fraktionsfähigkeit, die wir stillschweigend eingehen, sobald wir eine bestimmte Klasse spielen. Mehr Infos gibt es auf offizieller Stelle.

Werbung: