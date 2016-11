Space Hulk: Deathwing kommt am 9. Dezember

Streum On Studio und Focus Home Interactives kommender First Person-Shooter Space Hulk: Deathwing wird bereits am 9. Dezember erscheinen, wie der Publisher heute in einer Pressemitteilung verkündete. Eine begrenzte Anzahl an Vorbesteller soll darüber hinaus die Chance erhalten, an einer geschlossenen Betaphase teilzunehmen, die schon in der nächsten Woche stattfindet. Eine offene Beta sei für den Zeitraum um den 20. November in Planung, darin erleben wir das Tutorial und einige Koop-Missionen. Bis zu drei Spieler dürfen sich in Space Hulk: Deathwing gegenseitig unterstützen, weitere Details zur Geschichte entnehmt ihr am besten dem neuen Ankündigungs-Trailer.

