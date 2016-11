Sony: Hello Games arbeitet nach wie vor an No Man's Sky

Nachdem sie No Man's Sky veröffentlicht haben, ohne viele der versprochenen Features zu implementieren, musste Entwickler Hello Games von allen Seiten einstecken. Der Kopf des Studios, Sean Murray, hat seitdem versprochen, kostenlose Zusatzinhalte und Updates bereitzustellen, doch viele Käufer haben ihrer Missgunst mittlerweile anderweitig Ausdruck verliehen. In einem Interview mit LIVE auf Youtube Gaming hat Shawn Layden, Präsident von Sony Interactive Entertainment America, über verschiedene Themengebiete gesprochen, doch besonders interessant war seine Stellungnahme zur Situation von No Man's Sky.

Sony stärkt Hello Games den Rücken, denn offenbar haben die Entwickler nach wie vor die Unterstützung des großen Publishers hinter sich, um an ihrem ambitionierten Weltraumspiel zu arbeiten. Layden verriet, dass das kleine Team von Hello Games weiterhin daran arbeitet, ihre Versprechen einzulösen und No Man's Sky zu dem Erlebnis werden zu lassen, von dem sie damals geträumt haben. Zudem widmet er sich der katastrophalen Vermarktung des Spiels:

"Was wir aus dieser ganzen Misere lernen können, ist nie wieder Ambitionen zu unterdrücken. Wir wollen die Kreativität nicht ersticken und wir wollen Leute nie wieder in Slots drücken, in denen sie [vorgegebene] Spielpfade bestreiten müssen."

Quelle: Dualshockers