Windows 10-Version von Infinite Warfare nutzt eigene Server

In der Nacht erschien der neueste Eintrag des Call of Duty-Franchise und Spieler überall auf der Welt dürften endlich in den Genuss des fertigen Spiels kommen. Call of Duty: Infinite Warfare gefiel uns bei Gamereactor ziemlich gut, wir vergaben für die tolle Kampagne, dem grandiosen Mehrspielermodus und der abgefahrenen Zombie-Herausforderung 9 von 10 Punkten. Doch falls ihr auf dem PC spielen werdet oder wollt, solltet ihr vor den Kauf besser das Kleingedruckte lesen. Denn das könnte eurer Spielerfahrung möglicherweise einen derben Strich durch die Rechnung machen.

Ein Nutzer auf Neogaf hat herausgefunden, was Publisher Activision jetzt offiziell bestätigt hat: Das Spiel unterstützt kein Corssplay zwischen Windows 10- und Steam-Servern. Falls ihr das Spiel bereits auf einer Plattform gekauft habt, solltet ihr diese Nachricht schleunigst an eure Freunde weitergeben, damit ihr zumindest mit denen zusammenspielen könnt. Das Gleiche gilt nämlich nicht nur für den Mehrspielermodus von Infinite Warfare, sondern auch für den von Call of Duty: Modern Warfare Remastered.