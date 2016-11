Dragon Quest VIII erscheint Anfang 2017 in Europa

Nintendo hat in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass Dragon Quest VII am 20. Januar 2017 für den Nintendo 3DS erscheint. Das Spiel ist in Japan bereits seit über einem Jahr auf dem Handheld verfügbar, ursprünglich erschien der Titel 2004 auf der Playstation 2. Dragon Quest VIII: The Journey of the Cursed King ist eine geupdatete Version des originalen Rollenspiels und kommt mit zwei neuen Charakterklassen, Nebenmissionen, frischen Gebieten (samt Streetpass-Unterstützung) und einem alternativen Ende aus. Für schnelle Action zwischendurch gibt es die Funktion, Kämpfe schneller ablaufen zu lassen. Falls ihr Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past gespielt habt oder noch daran sitzt, könnt ihr schon einmal euer Weihnachtsgeld sparen, für ein leicht verspätetes Geschenk.

