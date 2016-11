Minecraft-Erfinder Notch verknüpft Hillary Clinton mit rechtsradikalem Ku-Klux-Klan

In den USA ist in einigen Tagen Präsidentschaftswahl und der Teilzeit-Amerikaner sowie Multimillionär Markus "Notch" Persson hat seinen privaten Twitter-Account genutzt, um die Präsidentschaftsanwärterin der Demokraten Hillary Clinton mit dem rechtsradikalen Ku-Klux-Klan (KKK) zu verknüpfen und weitere, teils absurde Verschwörungstheorien aufzustellen. Die Tweets beziehen sich alle auf eine vor kurzem in Mississippi abgebrannte Kirche, die primär von Afro-Amerikanern besucht wurde. Außerdem wurde "Vote Trump" an die Kirchenwand gesprüht. Notch ist überzeugt, dass das Wahlkampfteam von Clinton hinter der Sache steckt und verbindet Clinton direkt mit den Leuten des KKK. Der Grund: Clinton würde von dem Verbrechen direkt profitieren. Im Original liest sich das wie folgt: "Who benefits from burning the church? Who has been proven to employ such tactics? Why this timing? Fucking scum." Außerdem posaunte Notch heraus, dass Twitter aktiv Hashtags zensiere, die sich für den republikanischen Kandidaten Donald Trump aussprechen.

