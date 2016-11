Startet Nintendo Switch am 17. März 2017 in Europa? Das jedenfalls behauptet die Journalistin Laura Dale via Twitter - und sie hat in der Vergangenheit mit ihren Gerüchten zu Nintendo mehr als nur einmal richtig gelegen. to Dale geht davon aus, dass Nintendo Switch in den PAL-Regionen (Europa, Australien und Teile von Asien und Afrika am 17. März in den Verkauf startet, einem Freitag. Der weltweite Launch solle auch in dieser Woche stattfinden, einen Termin nannte sie nicht. Nintendo will erst im Januar weitere Details zur neuen Konsole nennen.

