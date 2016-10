DR!FT verspricht per App ferngesteuerte, realistisch reagierende Modellautos

Das deutsche Start-up Sturmkind bringt mit DR!FT eine neue Art von ferngesteuerten Modellautos an den Start, die per App gesteuert werden können. Die "Autos beschleunigen, bremsen, driften und schleudern genau wie echte Autos", versprechen die Entwickler, die ihr Produkt ab dem 1. November via Kickstarter finanzieren wollen. Die Autos lassen sich "mit einer für Modellautos nie dagewesenen Kontrolle und Präzision steuern", wird weiter ausgeführt. Ein Wagen wird ab 149 Euro zu haben sein.

Der Kopf hinter der Sturmkind ist Martin Müller, achtfacher deutscher Meister im Indoor-Modellkunstflug und Vizeweltmeister in eben dieser Klasse. Er ist seit 16 Jahren in der Produktentwicklung tätig und hat in dieser Zeit die Modellbau- und Modellflugszene in verschiedenen Bereichen maßgeblich geprägt.