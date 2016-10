Die Musik von The Last Guardian als Vinyl

Takeshi Furukawa, der Komponist von The Last Guardian, hat bereits an Spielen wie Star Wars: The Clone Wars und Star Trek: Enterprise mitgewirkt, doch wie er in einem neuen Entwicklertagebuch verrät, haben ihn die Arbeiten am Spiel von Fumito Ueda auf einzigartige Art und Weise gefordert. Uns gefällt seine Arbeit sehr gut und diese gibt es ab sofort als hochwertiges Vinyl auf iam8bit.com zu kaufen. Das Cover ist eine Originalzeichnung von Nimit Malavia, der durch seine Zeichnungen in den Fable-Comics bekannt wurde.

Werbung: