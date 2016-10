Heute im GR-Livestream: Paladins: Champions of the Realm

Paladins: Champions of the Realm ist das durchaus kontrovers diskutierte Actionspiel von Hi-Rez Studios, denn schon seit der offenen Beta gibt es Diskussion über die Ähnlichkeiten zum Heldenshooter Overwatch von Bliizzard. Ständig mit so einem tollen Spiel verglichen zu werden, zieht Interesse auf sich, da offenbar auch das Gameplay stimmt, erfreut sich Paladins auf Steam mittlerweile großer Beliebtheit.

Wir haben Sophia, einen unserer größten Overwatch-Fans gefragt, ob sie dem Spiel eine Chance gibt. Wir glauben nämlich, dass sie, dank ihres Einblicks in die Overwatch-Spielmechaniken, die Richtige für diesen Job ist. In unserem heutigen Livestream werden wir erfahren, ob Paladins: Champions of the Realm eine Daseinsberechtigung hat. Wir beginnen um 16:00 Uhr, den Stream findet ihr auf Facebook oder auf unserer Liveseite.