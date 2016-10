Ico und Shadow of the Colossus gibt es nun als Wandgemälde

Cook & Becker haben eine hochwertige Kunstdruck-Kollektion zu Shadow of the Colossus und seinen geistigen Vorgänger Ico im Sortiment. Der Onlinehändler hat sich das Recht erworben, die ikonischen Meisterwerke als limitierte und handsignierte Wandporträts zu verkaufen. Beide Bilder sind edle Giclée-Drucke, die auf eine Stückzahl von je 500 Exemplaren limitiert wurden. Bei Ico haben sich die Künstler als Motiv für das klassische Cover entschieden, im Falle von Shadow of the Colossus wurde hat erste Bild genommen, das der Öffentlichkeit damals exklusiv in Japan zur Ankündigung präsentiert wurde. Das Ico-Gemälde findet ihr hier und Shadow of the Colossus gibt es hinter diesem Link. Die offizielle Kollektion hat jedoch ihren Preis, 85 Euro pro Bild (ohne Rahmen) müsst ihr schon bezahlen. Gibt es überhaupt ein Spiel, das es mehr verdient hat, mit einem Wandgemälde gewürdigt zu werden, als Shadow of the Colossus?

