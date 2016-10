Freut euch noch im Oktober auf Zero Escape-Neuigkeiten

Zero Escape: Zero Time Dilemma erschien in diesem Sommer für Nintendo 3DS, PS Vita und PC, dadurch konnten Fans des philosophischen Sci-Fi-Adventures von Kotaro Uchikoshi endlich das große Finale der Trilogie erleben. Nun hat Publisher Aksys Games auf Twitter angekündigt, dass es weitere "Zero Escape-Nachrichten im Oktober" gibt. Dazu kam der kryptischer Verweis "MakeMeHungryIn4ishWords", neben einem Foto, das ihr unten seht. So kurz nach dem letzten Spiel ist es unwahrscheinlich, dass wir mit einer Neuankündigung rechnen dürfen. Was viel eher realisierbar wäre, ist die Portierung der restlichen Spiele für den PC. Dazu zählen die Titel 999: Nine Persons, Nine Hours, Nine Doors und Zero Escape: Virtue's Last Reward. Gerüchte über mögliche PC-Portierungen sind nicht neu, deshalb müssen wir auf eine offizielle Bestätigung warten. Weitere Gerüchte ranken um mögliche 3DS- und PS Vita-Spiele, immerhin verfügen beide Konsolen ebenfalls nicht über die komplette Serie. Da sich der Oktober ja schon wieder seinem Ende nähert, dauert es nur weniger als eine Woche, bis wir Gewissheit haben.

Werbung: