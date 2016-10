Monster Boy ist quasi für Nintendo Switch bestätigt

FDG Interactive gab auf Twitter bekannt, dass sie bereits an zwei Spielen arbeiten, die noch in der ersten Hälfte des kommenden Jahres für die Nintendo Switch erscheinen. Wir fragen uns deshalb, welche Titel das sind? Das erste Spiel des Publishers wird höchstwahrscheinlich Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas sein. Der Titel ist ein Abenteuerspiel im Stile von The Legend of Zelda: The Wind Waker und erschien vergangenen Monat für PS4 und Xbox One. FGD bestätigte schon vor der Switch-Ankündigung, dass eine neue Version des Titels für eine Nintendo-Konsole in Entwicklung sei. Und wir gehen davon aus, dass es nicht die Wii U wird, für die das Spiel erscheint.

Spiel Nummer Zwei ist etwas kniffliger, aber wir vermuten, dass es sich dabei um Monster Boy and the Cursed Kingdom handelt. Die Firma hat nämlich erst kürzlich ebenfalls auf Twitter einen Beitrag veröffentlicht, der auf den Entwicklerblog verwies. Eben diese Nachricht trug den stolzen Hashtag #NintendoSwitch, womit quasi bestätigt sein dürfte, dass das Spiel von The Game Atelier für Nintendos neue Konsole kommt. Im Entwicklerblog wurde übrigens auch das folgende Bild geteilt, das sehr schön zur aktuellen Saison passt. Was denkt ihr, liegen wir richtig mit unseren Vermutungen?