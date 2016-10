Beweist euch in unserem Gears of War-Turnier

Wie gut seid ihr in Gears of War 4? Könnt ihr in einem tödlichen Schwarm von Feinden bestehen und dabei möglichst viele Punkte erzielen? Dann beweist es und nehmt an unserem gigantischen Gears of War 4-Turnier teil. Dabei habt ihr die Chance auf coole Preise, die ersten drei Plätze erhalten folgende Gewinne:

1. Xbox One S-Konsole im Gears of War 4-Look, MSI GTX 980 TI Gaming 6G + SteelSeries Siberia 350 + Gears of War-T-shirt

2. SteelSeries Siberia 350 + Gears of War-T-shirt

3. SteelSeries Siberia 350 + Gears of War-T-shirt

Um an der Herausforderung teilzunehmen müsst ihr nichts weiter machen, als uns eure Horde 3.0-Skills zu zeigen und einen Screeshot eures Ergebnisses auf unserer Gears of War 4-Themenseite hochladen. Das Gamereactor-Gears of War 4-Turnier startet heute und geht bis zum 9. November. Allen Teilnehmern viel Glück!