Drakhar Studio veröffentlichen Ginger: Beyond the Crystal

3D-Platformer wie Yooka-Laylee sind gerade arg im Kommen und der spanische Entwickler Drakhar Studios will mit ihrem neuen Projekt, Ginger: Beyond the Crystal, ebenfalls auf diesen Hype aufspringen. Badland Games veröffentlichen deshalb heute die digitale Version des Spiels, noch vor der physischen Fassung. Darin muss Ginger in über 30 verschiedenen Leveln korrumpierte Kristalle säubern und etliche Feinde und Hindernisse überwinden. Obwohl das Spiel auf die einfache und klassische Architektur solcher Level beruht, versucht Drakhar Studios eine richtige Bedeutung für das Sammeln der zahlreichen Objekte zu finden. Im Spiel nutzen wir diese dazu, zerstörte Gebäude und Einrichtungen zu renovieren. Ginger: Beyond the Crystal steht ab sofort zum Download für PS4, Xbox One und PC (Steam) bereit. Eine physische Version des Spiels erscheint in Europa und Australien exklusiv für Playstation 4 am 28. Oktober.

