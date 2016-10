Das Indie-Point&Click-Adventure The Wardrobe jetzt mit Datum

Das italienische Indiestudio C.I.N.I.C. Games hat gestern zusammen mit Publisher Adventure Productions offiziell ein neues Point&Click-Adventure angekündigt. The Wardrobe hat es in nur sechs Tagen durch Steam Greenlight geschafft und soll deshalb bereits am 26. Januar für PC, MAC und Linux erscheinen. Neben Steam wird es auch über den Zodiac-Store vertrieben, darüber hinaus wurde bekannt, dass The Wardrobe in italienischer und englischer Sprache vertont wird.

The Wardrobe ist ein Third Person-Point&Click-Abenteuer, das auf Grundlage der Unity-Engine läuft. Wir übernehmen darin die Rolle von Skinny, einem Typen, der plötzlich an einer Allergie starb, als er eine Pflaume von seinem Kumpel Ronald aß. Nach seinem Tod kehrt Skinny als Skelett zurück und muss fortan seinen Freund beschützen, trifft dabei auf bizarre Charaktere und löst Puzzle. Das Spiel enthält über 40 handgemalte Umgebungen, derzeit entwickelt C.I.N.I.C Games die Sprachausgabe.