Capcom hat heute bestätigt, dass Resident Evil 7 in Deutschland komplett ungeschnitten erscheint und für Spieler ab 18 Jahren freigegeben wurde. Fans des Horrorspiels dürfen sich zudem darüber freuen, dass der englischsprachige Originalton mit auf der Disk beiliegt und optional abgerufen werden darf. Resident Evil 7: Biohazard erscheint am 24. Januar für PC, Playstation 4 und Xbox One.

