Neue Eindrücke samt Entwicklerinterview von Watch Dogs 2

In etwa drei Wochen, am 15. Oktober 2016, erscheint Ubisofts neuestes Open World-Actionspiel Watch Dogs 2 für PC, Xbox One und Playstation 4. So kurz vor Release haben wir uns noch einmal ausgiebig mit dem Spiel beschäftigt und auf die vielen großen und kleinen Dinge geachtet, die uns im kommenden Abenteuer von Marcus Holloway erwarten. Unsere Eindrücke findet ihr in unserer neuesten Vorschau, frisch dazu gesellen sich schicke Entwickler-Screenshots und ein aktuelles Interview, das wir mit Jonathan Morin, das ist der Creative Director des Spiels, geführt haben.

