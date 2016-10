Nintendo und Capcom haben ein neues Direct-Event für die Monster Hunter-Spiele angekündigt. Am Donnerstag um 13:00 Uhr hiesiger Zeit wird der Livestream stattfinden, allerdings nur in japanischer Sprache. Wir hoffen darauf, dass das nicht so bleibt, damit wir euch schnellstmöglich über die aktuellsten Infos rund um die Monster Hunter-Serie auf dem Laufenden halten können.

Quelle: NeoGaf